Музетти объяснил, почему снялся с полуфинала Roland Garros
Ближайшую субботу спортсмен пройдет обследование, чтобы выяснить характер травмы
около 4 часов назад
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Седьмая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал свое досрочное завершение полуфинального матча Открытого чемпионата Франции – 2025 против Карлоса Алькараса. Итальянец снялся в начале четвертого сета.
На старте третьего сета, когда я выходил на подачу, почувствовал, что теряю силу в левой ноге. С каждым геймом ситуация только ухудшалась, поэтому я принял непростое, но правильное решение завершить матч. Хотя это и совсем не то, чего я хотел.
По словам теннисиста, в ближайшую субботу он пройдет медицинское обследование, после которого станет понятно, насколько серьезна травма.
Назван самый красивый теннисист Roland Garros-2025.