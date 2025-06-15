Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями о сложных отношениях с болельщиками во время матчей против его главных соперников, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Цитирует Punto de Break.

Для меня было особенно несколько раз победить Федерера на Wimbledon и Надаля на Roland Garros. Это были их корты. Например, играть против Рафа на Филиппа Шатрие — это уникальный, неописуемый опыт. Чувствуется особая энергия, как будто все вибрирует.

Когда я выходил на матчи против Роджера и Рафа на их любимых кортах, я знал, что не получу особой поддержки. Сначала это действительно влияло на меня. Я боролся с ними и с собой. Часто слышал, как люди говорили, что меня надо провоцировать, чтобы я играл хорошо. В некоторых случаях это правда, но кто хочет оказаться на переполненном стадионе и быть освистанным? Я этого не хотел.