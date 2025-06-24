На территории Уимблдона установят статую Энди Маррея к 150-летию турнира
Теннисист лично примет участие в создании своей статуи
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
На территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета появится статуя легендарного британского теннисиста Энди Маррея.
Как сообщает The Scotsman, проект планируют реализовать до 2027 года — именно тогда Уимблдон будет отмечать свое 150-летие.
Энди Маррей, трехкратный чемпион турниров Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира, лично примет участие в создании скульптуры.
Мы обратили внимание на пример Рафаэля Надаля, в честь которого установили мемориальную доску на Roland Garros. Это было очень особенно. Но мы подумали: что же мы хотим для Энди?
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