Надаль уже готовится к сезону-2023: «Умру, но сделаю все от меня зависящее»
Надаль победой завершил Итоговый турнир
Рафаэль в двух сетах обыграл Рууда
Фото: ATP
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в заключительном туре Зеленой группы обыграл Каспера Рууда (ATP, 4) 7:5, 7:5.
За 1 час 44 минуты на корте испанец совершил 16 эйсов, реализовал 2 брейк-поинта из трех и однажды ошибся при подаче. Норвежец 4 раза подал навылет. Это была вторая очная встреча теннисистов – Надаль пока не проигрывал.
Напомним, что Рафаэль остался вне плей-офф ATP Finals.
Комментарии 0