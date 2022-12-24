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Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»

Испанец после победы Аргентины не мог сдержать слез
Теннис ATP
12:15
Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»
Рафаэль Надаль / Фото - eurosport.com
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал об эмоциях после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Слова испанца приводит Football Espana.

Когда Месси забил в овертайме, то я не смог сдержать слезы. То, что Лионель стал чемпионом мира, сделало меня счастливым.


Любимый игрок болельщиков. Надаль впервые получил награду от ATP.
Денис Седашов
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Теги

Рафаэль Надаль Лионель Месси

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