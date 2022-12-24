Надаль – о завершении карьеры: «Я далек от этого этапа»
Надаль: «То, что Месси стал чемпионом мира, сделало меня счастливым»
Испанец после победы Аргентины не мог сдержать слез
Рафаэль Надаль / Фото - eurosport.comВторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал об эмоциях после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Слова испанца приводит Football Espana.
Когда Месси забил в овертайме, то я не смог сдержать слезы. То, что Лионель стал чемпионом мира, сделало меня счастливым.
Любимый игрок болельщиков. Надаль впервые получил награду от ATP.
Комментарии 0