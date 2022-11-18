Надаль победой завершил Итоговый турнир
Надаль: «Жаль, мне не удалось показать свой лучший теннис. Надеюсь вернуться в Турин в следующем году»
Легендарный испанец – о вылете после группового раунда на Итоговом турнире АТР
Рафаэль Надаль / Фото - eurosport.comВторая ракетка мира, титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль в Instagram поделился эмоциями после выступления на Итоговом турнире ATP в Турине, где проиграл два матча в группе.
«Спасибо, Турин! Великолепный город. Жаль, мне не удалось показать свой лучший теннис, но был рад приехать сюда. Надеюсь вернуться в следующем году».
Напомним, Надаль в матчах Зеленой группы проиграл американцу Тейлору Фритцу и канадцу Феликса Оже-Альяссиму. Однако в заключительном матче группового раунда испанцу удалось одолеть норвежца Каспера Рууда.
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