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Надежда Киченок и Гейзен вышли в полуфинал турнира в Андорре

Украинка и ее партнерша впервые вместе играют в дуэте
Теннис WTA
01 декабря 23:57
Надежда Киченок и Гейзен вышли в полуфинал турнира в Андорре
Надежда Киченок

В четвертьфинале парного разряда турнира WTA 125 в Андорре украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с немкой Вивиан Гайзен обыграли француженку Джессику Понше и чешку Ренату Ворачову со счетом 6:4, 5:7, 10:6.

Матч длился 103 минуты, в течение которых Киченок и Вивиан ни разу не подавали эйсов и допустили 3 двойные ошибки.

Также украинка и немка, игравшие вместе первый матч, реализовали 3 из 6 брейк-поинтов.

В полуфинале Надежда и Вивиан сыграют против победительниц матча между американкой Софи Чанг и китаянкой Чжан Шуай против испанки Кристины Букши и полячки Вероники Фалковской.

Карен Агабекян
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