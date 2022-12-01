Надежда Киченок и Гейзен вышли в полуфинал турнира в Андорре

Украинка и ее партнерша впервые вместе играют в дуэте

Надежда Киченок

В четвертьфинале парного разряда турнира WTA 125 в Андорре украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с немкой Вивиан Гайзен обыграли француженку Джессику Понше и чешку Ренату Ворачову со счетом 6:4, 5:7, 10:6.



Матч длился 103 минуты, в течение которых Киченок и Вивиан ни разу не подавали эйсов и допустили 3 двойные ошибки.

Также украинка и немка, игравшие вместе первый матч, реализовали 3 из 6 брейк-поинтов.

В полуфинале Надежда и Вивиан сыграют против победительниц матча между американкой Софи Чанг и китаянкой Чжан Шуай против испанки Кристины Букши и полячки Вероники Фалковской.