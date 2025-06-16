Наварро о матче с Костюк: «Мы обе продемонстрировали высокий уровень тенниса»
Американка вышла во второй круг турнира в Берлине
около 1 часа назад
Американская теннисистка Эмма Наварро (9 WTA) поделилась впечатлениями после победы над украинкой Мартой Костюк (26 WTA) в первом круге турнира категории WTA 500 в Берлине. Слова приводит BTU.
Второй сет был непростым — игра постоянно менялась, инициатива переходила от одной теннисистки к другой. Я ожидала такую борьбу еще до начала партии. Очень рада, что смогла выиграть важный гейм на приеме при счете 4:3. Завершить матч было непросто, но считаю, что в конце мы обе продемонстрировали высокий уровень тенниса.
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