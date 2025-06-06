Назван самый красивый теннисист Roland Garros-2025

Итальянский теннисист получил комплимент от экс-первой ракетки мира

около 10 часов назад

Лоренцо Музетті
Фото: Getty Images
Денис Седашов

Денис Седашов

Андре Агасси, известный американский теннисист и обладатель восьми титулов Grand Slam, в подкасте с Энди Роддиком выразил комплимент седьмой ракетке мирового тенниса итальянцу Лоренцо Музетти.

Лоренцо Музетти — самый красивый парень, который остался в сетке Roland Garros. Он, возможно, главный красавец всего турнира.

Андре Агасси

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня.

Сегодня состоятся полуфинальные матчи Roland Garros у мужчин.

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