Назван самый красивый теннисист Roland Garros-2025
Итальянский теннисист получил комплимент от экс-первой ракетки мира
около 10 часов назад
Фото: Getty Images
Андре Агасси, известный американский теннисист и обладатель восьми титулов Grand Slam, в подкасте с Энди Роддиком выразил комплимент седьмой ракетке мирового тенниса итальянцу Лоренцо Музетти.
Лоренцо Музетти — самый красивый парень, который остался в сетке Roland Garros. Он, возможно, главный красавец всего турнира.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня.
Сегодня состоятся полуфинальные матчи Roland Garros у мужчин.