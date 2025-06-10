Олейникова проходит во второй круг турнира в Италии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (202 WTA) пробилась во второй круг турнира WTA 125 в Италии. В напряженном решающем сете она уступала на тай-брейке 2:4, но сумела выиграть пять из следующих шести розыгрышей, одержав победу.

Этот триумф стал первым для Олейниковой над соперницей из топ-150 мирового рейтинга. Кроме того, это её первая победа на турнирах WTA 125 с декабря, когда она также дошла до второго круга во Флорианополисе.

Первый круг. Италия

Александра Олейникова (Украина) — Хлоя Паки (Франция, 3) 3:6, 6:3, 7:6(5)

В следующем раунде украинка встретится с чешкой Доминикой Шалковой.