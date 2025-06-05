Определились финалистки Roland Garros-2025
В решающем противостоянии встретятся Сабаленко и Гофф
около 4 часов назад
Фото: Getty Images
Стало відомо, хто побореться за титул чемпіонки Roland Garros-2025. У головному матчі турніру зустрінуться перша ракетка світу, триразова переможниця турнірів Великого шлема белоруска арина сабаленко та друга ракетка світу, чемпіонка US Open-2023 Коко Гауфф из США.
Финальный поединок состоится в субботу, 7 июня.
В полуфинале Коко Гофф уверенно одолела представительницу Франции Лоис Буассон, которая занимает 361-ю строчку в мировом рейтинге. Американка победила с счетом 6:1, 6:2.
Финальный поединок состоится в субботу, 7 июня.
Скандал на Roland Garros. Швёнтек недовольна судейством в полуфинале.