Паолини проиграла 110-й ракетке мира во втором раунде турнира WTA 1000 в Монреале
Итальянка не смогла реализовать матчбол
около 1 часа назад
Жасмин Паолини / Фото - WTA
Девятая ракетка мира Жасмин Паолини потерпела поражение во втором раунде турнира серии WTA 1000 в Монреале.
Первый круг соревнований итальянка пропускала.
В 1/32 финала Жасмин со счётом 6:2, 5:7, (5) 6:7 уступила 21-летней японке Аой Ито (№110 WTA).
Во втором сете Паолини не реализовала матчбол на приёме при счёте 5:4.
Матч длился 2 часа 27 минут. За это время Жасмин выполнила 2 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок, не реализовала 8/19 брейкпойнтов. У соперницы 1 эйс, 11 ошибок на подаче, 7 использованных брейкпойнтов из 10.