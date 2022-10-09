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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Первая ракетка мира проиграла в финале турнира в Остраве

Ига Швентек уступила Барборе Крейчиковой
Теннис WTA
09 октября 19:36
Первая ракетка мира проиграла в финале турнира в Остраве
Барбора Крейчикова / Фото: Eurosport
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек (WTA 1) потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 23) в финальном матче турнира в Остраве (Чехия).

Первая ракетка мира выполнила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Барборы Крейчиковой семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.

WTA 500 Острава. Хард в помещении. Финал

Ига Швентек (Польша) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 6:7 (4:7), 3:6





Напомним, что в полуфинале турнира Швентек обыграла рашистку александрову
Денис Седашов
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Ига Швентек

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