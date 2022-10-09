Первая ракетка мира проиграла в финале турнира в Остраве

Ига Швентек уступила Барборе Крейчиковой

Барбора Крейчикова / Фото: Eurosport

Первая ракетка мира, польская теннисистка(WTA 1) потерпела поражение от представительницы Чехии(WTA 23) в финальном матче турнира в Остраве (Чехия).Первая ракетка мира выполнила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Барборы Крейчиковой семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.

WTA 500 Острава. Хард в помещении. Финал

Ига Швентек (Польша) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 6:7 (4:7), 3:6