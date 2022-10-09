Швентек в полуфинале турнира в Чехии выбила рашистку александрову
Первая ракетка мира проиграла в финале турнира в Остраве
Ига Швентек уступила Барборе Крейчиковой
Барбора Крейчикова / Фото: EurosportПервая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек (WTA 1) потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 23) в финальном матче турнира в Остраве (Чехия).
Первая ракетка мира выполнила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Барборы Крейчиковой семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.
WTA 500 Острава. Хард в помещении. Финал
Ига Швентек (Польша) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:5, 6:7 (4:7), 3:6
Another UNBELIEVABLE championship-point save by @iga_swiatek#OstravaOpen pic.twitter.com/AAn9SNgvGX— wta (@WTA) October 9, 2022
Напомним, что в полуфинале турнира Швентек обыграла рашистку александрову.
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