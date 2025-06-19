Денис Седашов

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер (1 ATP) анонсировал музыкальную премьеру. 20 июня он представит совместную композицию с одним из самых известных оперных исполнителей в мире — своим соотечественником Андреа Бочелли. Трек выйдет под названием «Пыль и слава» (Polvere e gloria).

В сети уже появилось тизер-видео, в котором использованы архивные детские фото Синнера. В ролике также звучит фраза Янника:

В нашей жизни будет много первых раз, и все, что нужно — это оставаться собой.

Энди Маррей назвал самый эмоциональный момент в карьере.