Ракетка Надаля с Rolan Garros продана за рекордную сумму

Олег Гончар

Ракетка, которой испанский теннисист Рафаэль Надаль победил в финале Rolan Garros-2017, была продана на аукционе за $157,3 тыс., установив новый рекорд стоимости теннисного инвентаря. Об этом сообщает ESPN.

В финале 2017 года Надаль разгромил швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:2, 6:3, 6:1, подтвердив свой статус короля грунта. Предыдущий рекорд принадлежал другой ракетке Надаля — $139,7 тыс., которую он использовал на Australian Open-2022, одолев россиянина Даниила Медведева (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5).

Надаль завершил карьеру в 2024 году на Кубке Дэвиса. Роджер Федерер допустил, что они с испанцем могут сыграть выставочный матч.