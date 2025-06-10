Расписание финальной части Кубка Билли Джин Кинг опубликовано – известно, когда стартует Украина
Решающие матчи турнира пройдут в китайском Шэньчжэне
около 3 часов назад
Стал известен календарь матчей финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2025, в котором сыграет женская сборная Украины по теннису.
Наша команда в 1/4 финала турнира встретится с Испанией. Матч состоится 17 сентября 2025 года, начало встречи запланировано на 12:00 по киевскому времени.
Напомним, что финальная часть турнира пройдет в китайском Шэньчжэне с 16 по 21 сентября.
В полуфинале победители противостояния между сборными Украины и Испании встретятся с сильнейшими в паре Италия – Китай.
Финал состоится в воскресенье, 21 сентября – начало в 12:00.
Полное расписание турнира:
Четвертьфиналы:
16 сентября
Италия – Китай – 12:00;
17 сентября
Испания – Украина – 12:00;
18 сентября
5:00 Казахстан – США – 5:00;
Япония – Великобритания – не ранее 12:00;
Полуфиналы:
19 сентября
Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2 – 12:00;
20 сентября
Победитель четвертьфинала 3 – победитель четвертьфинала 4 – 12:00;
Финал:
21 сентября, 12:00
Напомним, сборная Украины вошла в число несеяных команд в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг.
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