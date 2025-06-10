Расписание финальной части Кубка Билли Джин Кинг опубликовано – известно, когда стартует Украина

Решающие матчи турнира пройдут в китайском Шэньчжэне

около 3 часов назад

Збірна України / Фото - Facebook
Сборная Украины / Фото - Facebook
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Стал известен календарь матчей финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2025, в котором сыграет женская сборная Украины по теннису.

Наша команда в 1/4 финала турнира встретится с Испанией. Матч состоится 17 сентября 2025 года, начало встречи запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Напомним, что финальная часть турнира пройдет в китайском Шэньчжэне с 16 по 21 сентября.

В полуфинале победители противостояния между сборными Украины и Испании встретятся с сильнейшими в паре Италия – Китай.

Финал состоится в воскресенье, 21 сентября – начало в 12:00.

Полное расписание турнира:

Четвертьфиналы:

16 сентября

Италия – Китай – 12:00;

17 сентября

Испания – Украина – 12:00;

18 сентября

5:00 Казахстан – США – 5:00;

Япония – Великобритания – не ранее 12:00;

Полуфиналы:

19 сентября

Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2 – 12:00;

20 сентября

Победитель четвертьфинала 3 – победитель четвертьфинала 4 – 12:00;

Финал:

21 сентября, 12:00

Напомним, сборная Украины вошла в число несеяных команд в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг.

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