Роддік спрогнозировал победительницу женского турнира на Wimbledon-2025
Роддик уверен в триумфе Саболенко
17 минут назад
Победитель US Open-2003 американец Энди Роддик поделился мнением о претендентках на титул Wimbledon-2025 среди женщин.
По его мнению, белоруска арина соболенко имеет наивысшие шансы на победу.
Для меня это очевидно — Сабаленко является главной фавориткой. Да, она проиграла два последних финала на мейджорах, но это не имеет значения. У нее есть все, чтобы победить именно на траве. Если говорить о других — я бы выделил Елену Рыбакину и Мэдисон Киз. Что касается Коко Гауфф — ей нужно серьезно изменить игру, если она хочет бороться за титул. Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь: именно Арина поднимет трофей.
Людмила Киченок остановилась в шаге от финала турнира в Лондоне.