Олег Гончар

Российская теннисистка Мирра Андреева, которая является седьмой ракеткой мира, раскритиковала нейтральный статус для игроков из РФ на турнирах WTA, сообщил портал ВТУ.

Андреева заявила, что во время матчей теннисисты сосредотачиваются исключительно на игре, стараясь абстрагироваться от событий в мире.

По словам теннисистки, для нее главное — это теннис, возможность жить своей жизнью и получать от нее удовольствие. При этом, она подчеркнула свою поддержку мира и выразила надежду на скорое решение нынешних глобальных проблем.

18-летняя спортсменка ранее в соцсетях ставила лайки на посты в поддержку российской власти.

Напомним, ранее определились финалистки Wimbledon-2025.