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Сербские теннисисты оскорбили Стаховского и его семью за замечание об участии на турнире в россии

Троицки и Типсаревич в личной переписки не подбирали слов
Теннис
01 декабря 22:59
Сербские теннисисты оскорбили Стаховского и его семью за замечание об участии на турнире в россии
Янко Типсаревич и Виктор Троицки

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский в Twitter опубликовал переписку с сербскими теннисистами Виктором Троицки и Янко Типсаревичем.

Изначально украинец раскритиковал сербов за участие в выставочном теннисном турнире в россии.

«Разочарован видеть вас в россии. Но я думаю, что можно купить все за деньги».

Ответ Типсаревича:

«Серьезно? А как насчет мистера инстаграмного борца за свободу? Ты или кто-то из членов твоей йо***ой семьи бойкотировали или протестовали любым способом, когда НАТО бомбили мою страну и мой народ 20 лет назад….»

Ответ Виктора Троицки:

«Бесценно жить в стране моих дедушек и бабушек. Ты клоун с Инстаграма, путающий политику и спорт… Это не имеет ничего общего с войной, но если ты уже это упомянул, то моя страна и я прошли через это дерьмо и никогда не получали поддержки, поэтому, пожалуйста, замолчи».


Напомним, ранее Стаховский раскритиковал российских спортсменов за молчание.


Карен Агабекян
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Теги

Янко Типсаревич Виктор Троицки Сергей Стаховский

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