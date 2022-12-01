Сербские теннисисты оскорбили Стаховского и его семью за замечание об участии на турнире в россии

Троицки и Типсаревич в личной переписки не подбирали слов

Янко Типсаревич и Виктор Троицки Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский в Twitter опубликовал переписку с сербскими теннисистами Виктором Троицки и Янко Типсаревичем.

Изначально украинец раскритиковал сербов за участие в выставочном теннисном турнире в россии. «Разочарован видеть вас в россии. Но я думаю, что можно купить все за деньги». Ответ Типсаревича: «Серьезно? А как насчет мистера инстаграмного борца за свободу? Ты или кто-то из членов твоей йо***ой семьи бойкотировали или протестовали любым способом, когда НАТО бомбили мою страну и мой народ 20 лет назад….» Ответ Виктора Троицки: «Бесценно жить в стране моих дедушек и бабушек. Ты клоун с Инстаграма, путающий политику и спорт… Это не имеет ничего общего с войной, но если ты уже это упомянул, то моя страна и я прошли через это дерьмо и никогда не получали поддержки, поэтому, пожалуйста, замолчи».

Напомним, ранее Стаховский раскритиковал российских спортсменов за молчание.



Карен Агабекян