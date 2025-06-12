Снигур не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Великобритании

Украинка в двух сетах проиграла представительнице Австралии Гибсон

около 2 часов назад

Фото: Al Habtoor Tennis Challenge
Фото: Al Habtoor Tennis Challenge
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Дарья Снигур (WTA, 151) во втором круге турнира серии Challenger в Великобритании уступила Тайле Гибсон (WTA, 135) 5:7, 6:7 (3).

За 1 час 40 минут на корте украинка 4 раза подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из одиннадцати и дважды ошиблась при подаче. Австралийка сделала 5 эйсов, 4 брейка и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

Украина получила соперника в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.

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