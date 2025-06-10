Соболева не смогла преодолеть первый раунд турнира в Валенсии.
Украинка проиграла в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (244 WTA) завершила выступление на турнире WTA 125 в Валенсии уже в первом круге.
В стартовом матче украинка уступила представительнице Испании Нурии Паррисас-Диас (104 WTA).
Соболева не совершила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.
BBVA Open Internacional de Valencia - WTA 125. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Нурия Паррисас Диас (Испания) – 5:7, 6:7
Стародубцева прошла во второй раунд парного турнира в Великобритании.
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