Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский высказался о российско-украинской войне на фоне разговоров о потенциальном прекращении поддержки Украины от США. Слова бывшего теннисиста приводит btu.org.ua:

Я бы не сказал, что Европа «удвоила» помощь, они скорее пытаются нарастить поддержку, потому что понимают риски. Если в Украине произойдет что-то действительно плохое, последствия отразятся на всех.

Мы здесь, чтобы сказать: Украина будет сражаться. С поддержкой или без нее – это ничего не меняет. Если – и мы надеемся, что этого не произойдет – США полностью прекратят помощь, это не означает, что мы подпишем мир с Россией. Их цель – уничтожить Украину, уничтожить всех украинцев, стереть нацию. Любое мирное соглашение с Россией будет всего лишь короткой передышкой перед следующим полномасштабным наступлением.