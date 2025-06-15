Денис Седашов

Немецкая теннисистка Татьяна Мария (86 WTA) завоевала титул на турнире категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания).

В финале 37-летняя спортсменка уверенно обыграла американку Аманду Анисимову (15 WTA) со счетом 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 23 минуты. Мария выполнила семь эйсов, допустила лишь одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-поинтов. Анисимова ответила четырьмя эйсами, одной двойной ошибкой и двумя реализованными брейками из пяти возможных.

Этот титул стал для Татьяны Марии четвертым в одиночном разряде за карьеру.