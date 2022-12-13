Стали известны имена первых обладателей wild card на Australian Open-2023

Ими стали двое французских теннисистов

Люка ван Аш / Фото - Getty Images

Двое французских теннисистов стали обладателями wild card в основную сетку Australian Open-2023 по программе обмена между двумя федерациями. Об этом сообщаетПервыми обладателями wild card на австралийский мэйджор стали 18-летний(ATP №137) и 20-летняя(WTA №109).Отметим, что Люка в этом году выиграл юниорский Roland Garros. В 2022 году он сыграл в 4-х финалах ATP Challenger Tour. В финале турнира ATP Challenger Tour 90 в Валенсии ван Аш проиграл украинцуПарри во второй раз сыграет в основной сетке Australian Open. В 2022 году она проиграла в первом раунде украинкеНапомним, экс-третья ракетка мира австриец