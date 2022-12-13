Тиму одобрили wild card на Australian Open
Стали известны имена первых обладателей wild card на Australian Open-2023
Ими стали двое французских теннисистов
13 декабря 12:00
Люка ван Аш / Фото - Getty ImagesДвое французских теннисистов стали обладателями wild card в основную сетку Australian Open-2023 по программе обмена между двумя федерациями. Об этом сообщает FFT.
Первыми обладателями wild card на австралийский мэйджор стали 18-летний Люка ван Аш (ATP №137) и 20-летняя Диан Парри (WTA №109).
Отметим, что Люка в этом году выиграл юниорский Roland Garros. В 2022 году он сыграл в 4-х финалах ATP Challenger Tour. В финале турнира ATP Challenger Tour 90 в Валенсии ван Аш проиграл украинцу Алексею Крутых.
Парри во второй раз сыграет в основной сетке Australian Open. В 2022 году она проиграла в первом раунде украинке Марты Костюк.
Напомним, экс-третья ракетка мира австриец Доминик Тим подтвердил, что сыграет в основной сетке Australian Open-2023.
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