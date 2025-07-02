Стародубцева – после победы над Джонс: «Если бы она всегда так играла, была бы в топ-30»
Украинка прокомментировала свой триумф в первом круге Wimbledon-2025
17 минут назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (68 WTA) прокомментировала свою победу в первом круге Wimbledon-2025 над представительницей Великобритании Франческой Джонс (122 WTA).
В комментарии Стародубцева отметила, что верила в победу с первых розыгрышей, хотя соперница продемонстрировала очень мощное начало. Слова приводит ВТУ.
Мне казалось, что она вышла и сразу играла на пределе: попадала в линии, показывала высокую реализацию первой и даже второй подачи. Но я знала — если бы она так играла всегда, была бы в топ-30. Так что ожидала, что где-то настанет спад, и это произошло в конце второго сета и в третьем.
Также она вспомнила о предыдущей встрече с Джонс на грунтовом турнире в Мексике, где Стародубцева чувствовала себя плохо из-за акклиматизации и больше не планирует возвращаться на тот турнир.
Что касается травяного покрытия, Юлия отметила, что хотя её стиль игры не совсем адаптирован под него, она получает удовольствие от таких матчей:
Мне нравится трава. Да, я не играю плоско, как это принято в травяном теннисе, но мне комфортно. Это возможность использовать другие элементы – резаные удары, подачу – мне это по душе.
Стародубцева вслед за Свитолиной победила в первом круге Wimbledon.