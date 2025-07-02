Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (68 WTA) прокомментировала свою победу в первом круге Wimbledon-2025 над представительницей Великобритании Франческой Джонс (122 WTA).

В комментарии Стародубцева отметила, что верила в победу с первых розыгрышей, хотя соперница продемонстрировала очень мощное начало. Слова приводит ВТУ.

Мне казалось, что она вышла и сразу играла на пределе: попадала в линии, показывала высокую реализацию первой и даже второй подачи. Но я знала — если бы она так играла всегда, была бы в топ-30. Так что ожидала, что где-то настанет спад, и это произошло в конце второго сета и в третьем. Юлия Стародубцева

Также она вспомнила о предыдущей встрече с Джонс на грунтовом турнире в Мексике, где Стародубцева чувствовала себя плохо из-за акклиматизации и больше не планирует возвращаться на тот турнир.

Что касается травяного покрытия, Юлия отметила, что хотя её стиль игры не совсем адаптирован под него, она получает удовольствие от таких матчей:

Мне нравится трава. Да, я не играю плоско, как это принято в травяном теннисе, но мне комфортно. Это возможность использовать другие элементы – резаные удары, подачу – мне это по душе. Юлия Стародубцева

Стародубцева вслед за Свитолиной победила в первом круге Wimbledon.