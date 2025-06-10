Стародубцева прошла во второй раунд парного турнира в Великобритании

Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева и ее партнерша из Франции, Даян Парри, одержали победу в первом раунде парного разряда на травяном турнире WTA 125 в Илкли (Великобритания).

Украинско-французский тандем одолел британский дуэт Амарни Бенкс и Рану Акуа Штойбер в двух сетах.

WTA 125 Илкли. Пары. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Даян Парри (Франция) – Амарни Бенкс (Великобритания) / Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:3, 6:1

В следующем раунде Юлия Стародубцева и Даян Парри встретятся с Изабель Ховерлаг / Симона Вальтерт.

Киченок и Рутлифф одолели британок в парном турнире в Лондоне.