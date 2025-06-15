Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (67 WTA) успешно стартовала в квалификации травяного турнира категории WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания) и вышла в финальный раунд отбора.

В первом матче квалификации 23-летняя украинка уверенно обыграла француженку Диан Парри (97 WTA), одолев соперницу в двух сетах за 1 час 38 минут.

Стоит отметить, что поединок должен был завершиться еще накануне, однако из-за дождя его было приостановлено при счете 3:0 в пользу украинки во втором сете.

WTA 250 Ноттингем (Великобритания). Трава. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) – Диан Парри (Франция) – 7:6 (7:2), 6:1

В решающем раунде квалификации Юлия Стародубцева сыграет против россиянки Камиллы Рахимовой. Матч запланирован на сегодня.

Стала известна победительница турнира WTA 500 в Лондоне.