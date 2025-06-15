Стародубцева вышла в финал квалификации турнира в Ноттингеме
Украинка в двух сетах обыграла француженку Диан Парри
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (67 WTA) успешно стартовала в квалификации травяного турнира категории WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания) и вышла в финальный раунд отбора.
В первом матче квалификации 23-летняя украинка уверенно обыграла француженку Диан Парри (97 WTA), одолев соперницу в двух сетах за 1 час 38 минут.
Стоит отметить, что поединок должен был завершиться еще накануне, однако из-за дождя его было приостановлено при счете 3:0 в пользу украинки во втором сете.
WTA 250 Ноттингем (Великобритания). Трава. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) – Диан Парри (Франция) – 7:6 (7:2), 6:1
В решающем раунде квалификации Юлия Стародубцева сыграет против россиянки Камиллы Рахимовой. Матч запланирован на сегодня.
Стала известна победительница турнира WTA 500 в Лондоне.
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