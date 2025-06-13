Олег Гончар

Первая ракетка Украины Элина Свитолина решила отложить начало своего травяного сезона, сообщил портал ВТУ.

Первая ракетка Украины должна была выступить на турнире WTA 500 в Берлине, но снялась с соревнований до начала жеребьёвки. О причинах такого решения не сообщается, но в календаре Элины остаётся ещё один травяной турнир перед Уимблдоном — WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), который пройдёт с 23 по 29 июня.

Тем временем, вторая ракетка Украины Марта Костюк получила шанс сыграть в основной сетке турнира в Берлине. Изначально она должна была участвовать в квалификации, но затем попала в основной раунд.

Эти турниры являются ключевой частью подготовки украинских теннисисток к Уимблдону.

Напомним, ранее Свитолина поднялась в рейтинге WTA.