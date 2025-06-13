Світолина отложила начало травяного сезона
Украинка пока планирует сыграть в Бад-Хомбурге перед Уимблдоном
около 1 часа назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина решила отложить начало своего травяного сезона, сообщил портал ВТУ.
Первая ракетка Украины должна была выступить на турнире WTA 500 в Берлине, но снялась с соревнований до начала жеребьёвки. О причинах такого решения не сообщается, но в календаре Элины остаётся ещё один травяной турнир перед Уимблдоном — WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), который пройдёт с 23 по 29 июня.
Тем временем, вторая ракетка Украины Марта Костюк получила шанс сыграть в основной сетке турнира в Берлине. Изначально она должна была участвовать в квалификации, но затем попала в основной раунд.
Эти турниры являются ключевой частью подготовки украинских теннисисток к Уимблдону.
Напомним, ранее Свитолина поднялась в рейтинге WTA.
Поделиться