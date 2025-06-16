Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала героиней нового выпуска на канале Adidas Originals, где поделилась своими мыслями о материнстве, стиле вне корта и важности поддержки семьи на пути к профессиональному спорту. Слова приводит ВТУ.

О материнстве и вызовах в жизни спортсменки:

— После рождения дочери для меня было важно дать себе время. Быть профессиональной спортсменкой – это уже само по себе нелегко. А когда у тебя есть своя семья – это немного другое. Это приносит тебе много радости. И, конечно, ты чувствуешь большое давление на своих плечах. Поэтому я просто стараюсь получать удовольствие как на корте, так и вне его. Просто быть решительной.

О собственном стиле вне спорта:

— Комфортный стиль, я бы сказала, «стрит-стайл». Мне нравится сочетать разные вещи. Спортивная одежда, повседневная одежда... Например, когда я после занятий в зале иду на встречу с друзьями. Так что я много чего миксую в одежде.

О семье и неизменных ценностях:

— Для меня в те годы было важно, что мои родители были рядом. Они всегда возвращали меня на правильный путь, когда я немного сбивалась или мне нужна была мотивация. Очевидно, когда ты пытаешься построить профессиональную карьеру в теннисе, ты сталкиваешься с разными испытаниями. Приятно иметь рядом семью, которая действительно заботится о твоих мечтах.

Свитолина потеряла одну позицию в рейтинге WTA, Калинина покинула топ-100.