Олег Гончар

В ночь с 5 на 6 августа на турнире WTA 1000 в Монреале пройдут четвертьфиналы одиночного разряда. Украину представит Элина Свитолина (WTA 13), которая сыграет против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки (WTA 49) на центральном корте.

Матч пройдет не раньше 02:30 по Киеву.

Свитолина, посеянная 10-й, ранее уверенно прошла Камиллу Рахимову, Анну Калинскую и Аманду Анисимову.

Осака, четырехкратная чемпионка Большого шлема, разгромила Людмилу Самсонову, Елену Остапенко и Анастасию Севастову. Это их восьмая встреча: Наоми ведет 4-3.

Напомним, ранее Марта Костюк снялась с четвертьфинала.