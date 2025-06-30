Технологии вместо людей. Wimbledon-2025 – без линейных судей
Один из самых консервативных турниров мира делает шаг в будущее
около 3 часов назад
В течение следующих двух недель внимание всего теннисного мира будет приковано к Уимблдону — самому престижному турниру на травяном покрытии. Сообщает Standard.
В этом году Уимблдон получит историческое новшество: впервые за 148 лет турнир пройдет без линейных судей. Вместо них на всех 18 кортах будет работать электронная система фиксации мяча, как это уже реализовано на многих турнирах ATP и WTA.
Теперь все спорные мячи будет определять технология: автоматический голос будет сигнализировать о ауте, а система вызова Hawk-Eye больше не будет нужна. Если же техника даст сбой, резервные судьи все же будут на дежурстве — их будет всего 80, в отличие от 300 в предыдущие годы.
Гендиректор турнира Салли Болтон прокомментировала решение так:
Мы пришли к выводу, что технология уже достаточно надежна, чтобы полностью заменить линейных судей. Это важный шаг к максимальной точности судейства.
Свитолина на старте Уимблдона-2025 не оставила шансов сопернице.
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