Денис Седашов

В течение следующих двух недель внимание всего теннисного мира будет приковано к Уимблдону — самому престижному турниру на травяном покрытии. Сообщает Standard.

В этом году Уимблдон получит историческое новшество: впервые за 148 лет турнир пройдет без линейных судей. Вместо них на всех 18 кортах будет работать электронная система фиксации мяча, как это уже реализовано на многих турнирах ATP и WTA.

Теперь все спорные мячи будет определять технология: автоматический голос будет сигнализировать о ауте, а система вызова Hawk-Eye больше не будет нужна. Если же техника даст сбой, резервные судьи все же будут на дежурстве — их будет всего 80, в отличие от 300 в предыдущие годы.

Гендиректор турнира Салли Болтон прокомментировала решение так:

Мы пришли к выводу, что технология уже достаточно надежна, чтобы полностью заменить линейных судей. Это важный шаг к максимальной точности судейства. Салли Болтон

Свитолина на старте Уимблдона-2025 не оставила шансов сопернице.