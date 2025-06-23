Тишина, кофе и Монмартр: Циципас выпустил миниальбом
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13 минут назад
Фото: Getty Images
Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 26) выпустил музыкальный мини-альбом под названием The Quiet That Grew (Нарастающая тишина).
В пластинку вошли три композиции: Balcony Serenade (Балконная серенада), Cafe Noir (Чёрный кофе), Mornings in Montmartre (Утро на Монмартре). Релиз артиста доступен для прослушивания в приложении SoundCloud.
Циципас, который ранее впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга АТР.
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