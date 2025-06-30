Уимблдон-2025 установил рекорд самого жаркого старта в истории турнира
Температура воздуха достигла рекордных 32,3 градуса Цельсия
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Первый день Wimbledon-2025 стал самым жарким началом в истории травяного турнира Grand Slam, сообщает Tennis Channel.
30 июня 2025 года температура воздуха достигла рекордных 32,3 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд первого игрового дня Wimbledon был установлен в 2001 году — тогда столбик термометра поднялся до 29,3 градуса.
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