Украина определилась с местом проведения домашнего матча Кубка Дэвиса
Противостояние пройдет в середине сентября 2025 года
около 1 часа назад
Фото: ФТУ
Мужская сборная Украины по теннису в рамках Второй мировой группы Кубка Дэвиса встретится с национальной командой Доминиканской Республики.
Номинально домашний матч для «сине-желтых» пройдет в турецкой Анталии. Игры состоятся 12-13 сентября 2025 года. Отметим, что в этой локации женская команда Украины встречалась с Чехией в 2023 году.
Напомним, что Янник Синнер стал победителем Wimbledon.