Олег Гончар

Украинская теннисистка София Белинская стала финалисткой юниорского Wimbledon-2025 в категории девушек до 14 лет, сообщила ФТУ.

В решающем матче украинка уступила японке Сакино Миядзаве — 6:3, 5:7, 5:10. Во втором сете Белинская вела 3:0 и подавала на матч при счете 5:4, но соперница сравняла счет и выиграла сет 7:5, а в решающем тай-брейке была сильнее.

На групповом этапе София победила Грейс Уотсон (7:6 (7:3), 6:4) и Терезу Джексон (6:1, 6:1), но уступила Эмери Комбс (4:6, 6:7 (5:7).

В полуфинале украинка победила Ери Гонг (6:3, 2:6, 10:3).

14-летняя Белинская является одной из самых перспективных юниорок Украины.

Напомним, ранее Янник Синнер победил Карлоса Алькараса в финале взрослого Wimbledon.