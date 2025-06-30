Украинский день на Уимблдоне: 1 июля на турнире стартуют Костюк, Стародубцева и Ястремская
Анонсируем поединки представительниц нашей страны
около 1 часа назад
Первый день июля обещает стать самым украинским днем на Уимблдоне-2025. Нас ожидают сразу три матча одиночного разряда с участием украинок, и учитывая, что в основной сетке нашу страну представляет всего четверо теннисисток, таких дней точно будет немного. Предлагаем вашему вниманию анонс всех трех матчей представительниц Украины.
Вероника Эрʼявец - Марта Костюк
Украинкам, которые стартуют во второй игровой день турнира жеребьевка принесла две новости, и начнем с хорошей. Вторая ракетка нашей страны и 26 номер мирового рейтинга Марта Костюк встретится с малоизвестной словенкой Вероникой Эрʼявец, которая пробивалась на турнир через квалификацию.
Шансов увидеть ее в деле у среднего болельщика было очень немного. В свои 25 лет Эрʼявец никогда не поднималась выше 141 позиции мирового рейтинга (сейчас - 171) и не выигрывала ничего на уровне WTA. Выступать на мэйджорах игрок, начавшая свою профессиональную карьеру в 2017 году, начала только в этом году, и Уимблдон-2025 станет для нее лишь вторым турниром серии Большого шлема. Первым был Australian Open, где словенка в стартовом круге уступила Сюзан Ламенс из Нидерландов (5:7; 6:7).
Травяной сезон для Вероники начался с квалификации этого Уимблдона, в которой она победила Леолью Жанжан (6:2; 3:6; 6:2), Катинку фон Дайхманн (6:3; 6:4) и Эмили Эплтон (6:2; 0:6; 6:0).
Марта Костюк, конечно, в последнее время совсем не впечатляет. После вылета в первом круге Ролан Гаррос от такой же скромной квалифаерки Сары Бейлек (3:6; 1:6) она не выиграла ни одного матча. Было их, правда, всего два, и оба против Эммы Наварро: первый - на турнире в Берлине (2:6; 3:6), а второй - в Бад-Гомбурге (2:6; 5:7).
Конечно, на уровень соперницы, которая замыкает топ-10 лучших теннисисток мира прямо сейчас, стоит обращать внимание, однако факт остается фактом: свой последний сет и матч Костюк выиграла еще 11 мая, когда победила на грунтовом турнире в Риме Лейлу Фернандес (6:4; 6:2).
Однако все это могло бы иметь какое-то значение перед противостоянием с какой-то более крепкой соперницей. Эту же, при всем уважении, Марта Костюк должна обыгрывать даже нерабочей рукой, и если победы не случится, это будет для украинской теннисистки просто феерическим провалом. Если чуда не произойдет, то во втором круге Марта сыграет с победительницей матча между Камилой Осорио и Даниель Коллинс.
Юлия Стародубцева - Франческа Джонс
Полностью рабочую жеребьевку в первом круге получила и Юлия Стародубцева. Ее соперницей будет 122 ракетка мира, британская обладательница wild card Франческа Джонс, которая, в целом, по своему уровню не ушла слишком далеко от Эрʼжавец, но иСтародубцева - далеко не Костюк.
Британская теннисистка также никогда не поднималась до сотни лучших, не имеет титулов WTA и не преодолевала первый круг на турнирах Большого шлема, хотя выступала там уже трижды: дважды - на Уимблдоне (2021, 2024) и еще один раз - на АО (2021). Таким образом, этот лондонский мейджор станет для Джонс вторым подряд и третьим в карьере.
В этом сезоне Франческа провела уже 5 матчей на траве и выиграла два из них: добралась до второго круга на турнирах в Ноттингеме и Истборне, а перед этим сразу вылетела в Лондоне.
Несмотря на то, что Юлия Стародубцева опережает свою соперницу в мировом рейтинге на 54 позиции, небольшим фаворитом этого матча считается именно Джонс. Возможно, поверить в британку букмекеров заставляет фактор домашних трибун, но скорее не слишком удачный старт травяного сезона у украинки.
Стародубцева не прошла квалификацию на турнир в Ноттингеме, а пройдя туда как лакки лузер она сразу проиграла другому лакки лузеру - испанке Кристин Букше (3:6; 3:6). В Бад-Хомбурге преодолеть первый круг все-таки удалось, но во втором Юлию снова постигла неудача.
Не в пользу украинки говорит и история встреч с этой соперницей. Свой единственный матч против Джонс на челленджере в Мексике в марте прошлого года Стародубцева проиграла в двух сетах (5:7; 4:6).
В целом, резюмировать все сказанное можно шаблонной фразой о шансах 50 на 50. Юлия Стародубцева вполне может пройти эту соперницу, но может и не пройти, и это тоже не станет каким-то шоком. Если пройти все же удастся, то во втором круге украинку будет ждать победительница противостояния между Маей Джойнт и Людмилой Самсоновой.
Даяна Ястремская - Коко Гофф
А вот до Даяны Ястремской жребий был нещадным, неумолимым и невероятно жестоким. Уже в первом круге 42-я ракетка мира встретится против второй - американки Коко Гофф, и с большой вероятностью турнир для украинки может на этом закончиться.
Действующая чемпионка Ролан Гаррос, победившая в финале Сабаленку – это все, что нужно знать о будущей оппонентке Даяны. Американка неожиданно вылетела в первом же матче травяного турнира в Берлине, однако в целом диспозиция сил в этой паре это никоим образом не изменяет.
Еще больше сожалеть о таком жребии заставляет и тот факт, что Даяна набрала довольно неплохую форму. После вылета в третьем круге Ролан Гаррос она дошла до финала турнира в Ноттингеме и до третьего круга в Истборне, так что при более благоприятных условиях могла бы задержаться и на Уимблдоне.
Тем не менее, имеем то, что имеем, и теперь украинке нужно создать на старте турнира настоящее чудо. Если оно таки произойдет, то дальше будет значительно легче: там победительницу этой пары будет ждать белорусская ветеранка Виктория Азаренко или россиянка Анастасия Захарова.
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