Михаил Цирюк

Первый день июля обещает стать самым украинским днем на Уимблдоне-2025. Нас ожидают сразу три матча одиночного разряда с участием украинок, и учитывая, что в основной сетке нашу страну представляет всего четверо теннисисток, таких дней точно будет немного. Предлагаем вашему вниманию анонс всех трех матчей представительниц Украины.

Украинкам, которые стартуют во второй игровой день турнира жеребьевка принесла две новости, и начнем с хорошей. Вторая ракетка нашей страны и 26 номер мирового рейтинга Марта Костюк встретится с малоизвестной словенкой Вероникой Эрʼявец, которая пробивалась на турнир через квалификацию.

Шансов увидеть ее в деле у среднего болельщика было очень немного. В свои 25 лет Эрʼявец никогда не поднималась выше 141 позиции мирового рейтинга (сейчас - 171) и не выигрывала ничего на уровне WTA. Выступать на мэйджорах игрок, начавшая свою профессиональную карьеру в 2017 году, начала только в этом году, и Уимблдон-2025 станет для нее лишь вторым турниром серии Большого шлема. Первым был Australian Open, где словенка в стартовом круге уступила Сюзан Ламенс из Нидерландов (5:7; 6:7).

Травяной сезон для Вероники начался с квалификации этого Уимблдона, в которой она победила Леолью Жанжан (6:2; 3:6; 6:2), Катинку фон Дайхманн (6:3; 6:4) и Эмили Эплтон (6:2; 0:6; 6:0).

Марта Костюк, конечно, в последнее время совсем не впечатляет. После вылета в первом круге Ролан Гаррос от такой же скромной квалифаерки Сары Бейлек (3:6; 1:6) она не выиграла ни одного матча. Было их, правда, всего два, и оба против Эммы Наварро: первый - на турнире в Берлине (2:6; 3:6), а второй - в Бад-Гомбурге (2:6; 5:7).

Конечно, на уровень соперницы, которая замыкает топ-10 лучших теннисисток мира прямо сейчас, стоит обращать внимание, однако факт остается фактом: свой последний сет и матч Костюк выиграла еще 11 мая, когда победила на грунтовом турнире в Риме Лейлу Фернандес (6:4; 6:2).

Однако все это могло бы иметь какое-то значение перед противостоянием с какой-то более крепкой соперницей. Эту же, при всем уважении, Марта Костюк должна обыгрывать даже нерабочей рукой, и если победы не случится, это будет для украинской теннисистки просто феерическим провалом. Если чуда не произойдет, то во втором круге Марта сыграет с победительницей матча между Камилой Осорио и Даниель Коллинс.

Полностью рабочую жеребьевку в первом круге получила и Юлия Стародубцева. Ее соперницей будет 122 ракетка мира, британская обладательница wild card Франческа Джонс, которая, в целом, по своему уровню не ушла слишком далеко от Эрʼжавец, но иСтародубцева - далеко не Костюк.

Британская теннисистка также никогда не поднималась до сотни лучших, не имеет титулов WTA и не преодолевала первый круг на турнирах Большого шлема, хотя выступала там уже трижды: дважды - на Уимблдоне (2021, 2024) и еще один раз - на АО (2021). Таким образом, этот лондонский мейджор станет для Джонс вторым подряд и третьим в карьере.

В этом сезоне Франческа провела уже 5 матчей на траве и выиграла два из них: добралась до второго круга на турнирах в Ноттингеме и Истборне, а перед этим сразу вылетела в Лондоне.

Несмотря на то, что Юлия Стародубцева опережает свою соперницу в мировом рейтинге на 54 позиции, небольшим фаворитом этого матча считается именно Джонс. Возможно, поверить в британку букмекеров заставляет фактор домашних трибун, но скорее не слишком удачный старт травяного сезона у украинки.

Стародубцева не прошла квалификацию на турнир в Ноттингеме, а пройдя туда как лакки лузер она сразу проиграла другому лакки лузеру - испанке Кристин Букше (3:6; 3:6). В Бад-Хомбурге преодолеть первый круг все-таки удалось, но во втором Юлию снова постигла неудача.

Не в пользу украинки говорит и история встреч с этой соперницей. Свой единственный матч против Джонс на челленджере в Мексике в марте прошлого года Стародубцева проиграла в двух сетах (5:7; 4:6).

В целом, резюмировать все сказанное можно шаблонной фразой о шансах 50 на 50. Юлия Стародубцева вполне может пройти эту соперницу, но может и не пройти, и это тоже не станет каким-то шоком. Если пройти все же удастся, то во втором круге украинку будет ждать победительница противостояния между Маей Джойнт и Людмилой Самсоновой.

А вот до Даяны Ястремской жребий был нещадным, неумолимым и невероятно жестоким. Уже в первом круге 42-я ракетка мира встретится против второй - американки Коко Гофф, и с большой вероятностью турнир для украинки может на этом закончиться.

Действующая чемпионка Ролан Гаррос, победившая в финале Сабаленку – это все, что нужно знать о будущей оппонентке Даяны. Американка неожиданно вылетела в первом же матче травяного турнира в Берлине, однако в целом диспозиция сил в этой паре это никоим образом не изменяет.

Еще больше сожалеть о таком жребии заставляет и тот факт, что Даяна набрала довольно неплохую форму. После вылета в третьем круге Ролан Гаррос она дошла до финала турнира в Ноттингеме и до третьего круга в Истборне, так что при более благоприятных условиях могла бы задержаться и на Уимблдоне.

Тем не менее, имеем то, что имеем, и теперь украинке нужно создать на старте турнира настоящее чудо. Если оно таки произойдет, то дальше будет значительно легче: там победительницу этой пары будет ждать белорусская ветеранка Виктория Азаренко или россиянка Анастасия Захарова.

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