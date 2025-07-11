Олег Гончар

Семикратная чемпионка турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс примет участие в турнире категории WTA-500 в Вашингтоне, сообщила пресс-служба соревнований.

Турнир на хардовом покрытии пройдет с 19 по 27 июля 2025 года. Действующей чемпионкой является испанка Паула Бадоса, которая в прошлом году в финале обыграла чешку Марию Боузкову.

45-летняя Уильямс в последний раз играла в марте 2024 года на турнире в Майами, где получила wild-card, но уступила 15-й ракетке мира россиянке Диане Шнайдер (3:6, 3:6).

Легендарная теннисистка, которая выиграла пять титулов Wimbledon и два US Open, стремится вернуться к соревновательному ритму несмотря на возраст, но часто травмируется.

Напомним, ранее Винус выбыла из рейтинга WTA.