Владимир Кириченко

Все три украинские спортсменки, которые вышли во второй круг Wimbledon-2025, сыграют с нейтральными спортсменками.

Элина Свитолина (№13 WTA) встретится с теннисисткой с белорусским паспортом – Александрой Саснович (№107 WTA). Матч состоится 2 июля.

Даяна Ястремская (№42 WTA) сыграет против Анастасии Захаровой (№95 WTA), а Юлия Стародубцева (№68 WTA) – с Людмилой Самсоновой (№19 WTA). Обе соперницы имеют российские паспорта. Матчи состоятся 3 июля.

Расписание матчей украинок 2 июля на Wimbledon: Свитолина против Саснович

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