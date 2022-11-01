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WTA Finals. Саккари одолела Пегулу, Жабер не смогла обыграть Соболенко

В Форт-Уэрте стартовал женский Итоговый турнир
Теннис WTA
08:25
WTA Finals. Саккари одолела Пегулу, Жабер не смогла обыграть Соболенко
Мария Саккари / Фото - registercitizen.com
Гречанка Мария Саккари (WTA, 5) победила третью ракетку мира из США Джессику Пегулу в стартовом матче группового этапа Итогового турнира WTA в Форт-Уэрте – 7:6(6), 7:6(4).

В этой же группе туниска Онс Жабер (WTA, 2) проиграла седьмой ракетке мира Арине Соболенко – 6:3, 6:7(5), 5:7.

После этой победы Соболенко поднялась на вторую строчку квартета Нэнси Ричи. Саккари – на вершине.

Отметим, что Итоговый турнир WTA продлится до 7 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн. Действующей победительницей является Гарбинье Мугуруса.

Владимир Кириченко
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Теги

Итоговый турнир WTA Мария Саккари Онс Жабер Арина Соболенко

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