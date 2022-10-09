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«Я не хотела думать о теннисе». Андрееску – о завершении карьеры
Канадская теннисистка во время локдауна была в депрессии
Бьянка Андрееску / Фото: TwitterЧемпионка US Open – 2019 Бьянка Андрееску (57 WTA) рассказала о сложных моментах в жизни, а также о мыслях завершить карьеру. Сообщает The Gurdian.
Во время локдаунов я буквально хотела бросить этот вид спорта. Мне было очень плохо. Я не хотела слышать о теннисе, думать о теннисе или о чем-то, что даже близко к нему, в течение первых трех месяцев. А потом, через три месяца, я подумала: «Черт, я действительно скучаю по этому. Мне это нужно.»
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