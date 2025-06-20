«Я просыпалась от уведомлений». Ястремская эмоционально высказалась о ночной атаке на Одессу
Украинка заявила, что эти события сильно повлияли на ее психологическое состояние перед важным поединком
около 3 часов назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) эмоционально отреагировала на ракетную атаку по Одессе, признавшись, что ночь перед матчем против Лейлы Фернандес (WTA 30) была для неё чрезвычайно тяжелой. Слова приводит ВТУ.
Ночью была большая атака на Одессу. И некоторые здания, дома, учебные заведения были полностью... Не знаю, как это объяснить... Но я не могла нормально спать, я просыпалась, потому что мне приходили уведомления на телефон, моя сестра также публиковала «сториз», что это была самая страшная ночь для нее. Поэтому я тоже сходила с ума этой ночью. Я очень благодарна и счастлива, что у меня есть возможность быть здесь и играть. И я также очень горжусь людьми в Украине, и очень горжусь людьми здесь, за их поддержку, спасибо!
«В этот раз мне повезло». Ястремская — о победе над Фернандес.