Олег Гончар

В третьем круге турнира WTA 500 в Монреале украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) обыграла 11-ю ракетку мира из США Эмму Наварро со счетом 7:5, 6:4.

Матч длился 103 минуты, в течение которых Ястремская подала четыре эйса, тогда как сопернице это не удалось. При этом обе теннисистки допустили по четыре двойные ошибки.

Также Ястремская реализовала пять из девяти брейков против трех из 12 у соперницы.

Теннисистки ранее играли на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году, и тогда Даяна выиграла в трех сетах.

В четвертом круге Ястремская сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (WTA 12). Они ранее встречались лишь раз. В этом году на Открытом чемпионате Австралии Даяна проиграла в двух сетах.

Напомним, что в четвертый круг турнира в Монреале также вышла украинка Марта Костюк.