Ястремская получила новую соперницу на турнире в Ноттингеме
Украинка сыграет против Ольги Данилович из Сербии
31 минуту назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (45 WTA) узнала имя новой соперницы на стартовом этапе травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
Даяна должна была встретиться с бельгийкой Элизе Мертенс (25 WTA), однако она снялась с турнира после победы на соревнованиях в Хертогенбосе.
В итоге новой соперницей Ястремской в 1/16 финала станет сербская теннисистка Ольга Данилович (24 WTA).
Стародубцева вышла в финал квалификации турнира в Ноттингеме.
Поделиться