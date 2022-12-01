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Ястремская проиграла во втором круге Challenger в Андорре

Украинка в трех сетах уступила польке с середины второй сотни рейтинга WTA
Теннис WTA
01 декабря 17:16
Ястремская проиграла во втором круге Challenger в Андорре
Фото: WTA

Даяна Ястремская (WTA, 101) проиграла во втором раунде турнира серии Challenger в Андорре Веронике Фальковски (WTA, 266) 4:6, 7:5, 3:6.

За два с четвертью часа на корте украинка совершила 8 эйсов, реализовала 4 брейк-поинта из одиннадцати и целых 18 (!) раз ошиблась при подаче. Полячка трижды подала навылет, допустила девять «двойных» и сделала 6 брейков. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В первом круге Ястремская отдала сопернице только 5 геймов.

Олег Шумейко-младший
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Даяна Ястремская

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