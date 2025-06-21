Ястремская узнала соперницу в финале турнира в Ноттингеме
Украинка встретится с Маккартни Кесслер
11 минут назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) сыграет против американки Маккартни Кесслер (WTA 42) в финале травяного турнира серии WTA 250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания).
В полуфинальном матче Кесслер уверенно обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии (WTA 38) — 6:4, 6:2, обеспечив себе выход в решающий поединок.
Для Ястремской это седьмой финал WTA в карьере и первый на травяном покрытии.
Ястремская вышла в финал турнира в Ноттингеме.
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