Ястремская узнала соперницу в полуфинале турнира в Ноттингеме
Украинка встретится с представительницей Польши Магдой Линетт
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) узнала имя своей соперницы в полуфинале турнира WTA 250, который проходит на травяных кортах Ноттингема (Великобритания).
За выход в финал Ястремская будет соревноваться с представительницей Польши Магдой Линетт (WTA 31). В четвертьфинале польская теннисистка уверенно победила вторую сеяную турнира — Клару Таусон из Дании (WTA 23).