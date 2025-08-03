Ястремская в Монреале проиграла Рыбакиной, которая станет соперницей Костюк в 1/4 финала
Даяна смогла навязать борьбу сопернице
около 3 часов назад
В Монреале (Канада) прошел матч четвертого круга между украинкой Даяной Ястремской (WTA 35) и Еленой Рыбакиной (WTA 12) из Казахстана.
Ястремская по итогам игры уступила со счетом 7:5, 2:6, 5:7.
Матч длился 153 минуты, в течение которых Ястремская подала четыре эйса против семи у соперницы. При этом, у Даяны было семь двойных ошибок, тогда как у Рыбакиной их было девять.
Также Ястремская использовала три из семи брейков против пяти из девяти у Рыбакиной.
Для теннисисток это был второй личный матч в карьере и вторая победа Рыбакиной.
В четвертьфинале Рыбакина сыграет против украинки Марты Костюк, которая обыграла американку Маккартни Кесслер.
Костюк и Рыбакина за свою карьеру провели четыре матча и имеют по две победы каждая. При этом, последние два выиграла Елена.