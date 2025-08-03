Олег Гончар

В Монреале (Канада) прошел матч четвертого круга между украинкой Даяной Ястремской (WTA 35) и Еленой Рыбакиной (WTA 12) из Казахстана.

Ястремская по итогам игры уступила со счетом 7:5, 2:6, 5:7.

Матч длился 153 минуты, в течение которых Ястремская подала четыре эйса против семи у соперницы. При этом, у Даяны было семь двойных ошибок, тогда как у Рыбакиной их было девять.

Также Ястремская использовала три из семи брейков против пяти из девяти у Рыбакиной.

Для теннисисток это был второй личный матч в карьере и вторая победа Рыбакиной.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет против украинки Марты Костюк, которая обыграла американку Маккартни Кесслер.

Костюк и Рыбакина за свою карьеру провели четыре матча и имеют по две победы каждая. При этом, последние два выиграла Елена.