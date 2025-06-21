Денис Седашов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) поделилась впечатлениями после победы в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме, которая позволила ей выйти в седьмой финал в карьере. Слова приводит ВТУ.

Честно говоря, не знала, что это уже седьмой финал — я не считала (смеется). Но я очень счастлива! Это мой первый финал с февраля и первый на травяном покрытии. Я люблю играть на траве, хотя у меня есть небольшая аллергия. Несмотря на это, у нас с травой сложилась хорошая «связь». Диана Ястремская

Она также отметила непростые условия игры из-за паузы, вызванной дождем, но подчеркнула, что гордится своей способностью сохранять концентрацию:

Я взволнована, это был хороший матч. Из-за дождя игра немного усложнилась, но я смогла остаться в игре — и этим очень горжусь. Даяна Ястремская

Говоря о своей игре, Ястремская с юмором вспомнила яркие эпизоды:

Иногда мячи улетали даже на трибуны, но в целом всё шло хорошо — немного здесь, немного там. Просто ещё одна хорошая победа. И я не могу дождаться финала! Наконец-то сыграю в 12:00, потому что все предыдущие матчи у меня были в 11. Возможно, это такая традиция (улыбается). Но в этот раз я смогу поспать немного дольше. Даяна Ястремская

Ястремская вышла в финал турнира в Ноттингеме.