Ястремская красивым снимком объявила о возобновлении тренировок
Ястремская вернулась к тренировкам и опубликовала расписание турниров
Теннисистка является третьей ракеткой Украины
Фото: Twitter Ястремской
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская вернулась к тренировкам после неожиданной болезни, из-за которой она пропустила матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии.
До конца 2022 года Ястремская планирует сыграть на трех турнирах WTA 125: Андорра (28/11 - 04/12), Анже (05/12 - 11/12), Лимож (12/12 - 17/12).
Ястремская тренируется во Франции в академии Жо-Вилфрида Цонга и Тьерри Асьона All In.
Напомним, 22-летняя теннисистка очень любит футбол и является болельщицей «Шахтера».
Комментарии 0