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Ястремская вернулась к тренировкам и опубликовала расписание турниров

Теннисистка является третьей ракеткой Украины
Теннис WTA
18 ноября 11:50
Ястремская вернулась к тренировкам и опубликовала расписание турниров
Фото: Twitter Ястремской

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская вернулась к тренировкам после неожиданной болезни, из-за которой она пропустила матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии.

До конца 2022 года Ястремская планирует сыграть на трех турнирах WTA 125: Андорра (28/11 - 04/12), Анже (05/12 - 11/12), Лимож (12/12 - 17/12).

Ястремская тренируется во Франции в академии Жо-Вилфрида Цонга и Тьерри Асьона All In.

Напомним, 22-летняя теннисистка очень любит футбол и является болельщицей «Шахтера».

Сергей Остапенко
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Даяна Ястремская

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