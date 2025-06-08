Завацкая не смогла пробиться в основу турнира в Италии
Катарина проиграла в полуфинале квалификации Challenger
около 8 часов назад
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая (WTA, 267) в полуфинале квалификации турнира серии Challenger в Италии уступила Алессандре Маццоли (WTA, 619) 6:2, 5:7, 2:6.
За 2 с половиной часа на корте украинка 5 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из восьми и 6 раз ошиблась при подаче. Итальянка сделала 6 брейков и три «двойные». Это была первая личная встреча теннисисток.
Напомним, что Коко Гофф стала триумфатором Roland Garros.
Поделиться